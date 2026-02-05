Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud federal confirmó la aparición de dos casos humanos de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, en municipios de la Costa Chica de Guerrero.

Casos confirmados en Cópala y Azoyú

Según el boletín de la semana epidemiológica 3 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los contagios se registraron en personas de 74 y 53 años, residentes de Cópala y Azoyú, respectivamente. El primero ya fue dado de alta tras recibir tratamiento por una lesión en la pierna, mientras que el segundo continúa en seguimiento ambulatorio.

Presencia activa en ganado

Además de los casos humanos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó la presencia activa del gusano barrenador en 37 municipios de Guerrero, con un total de 313 reses infestadas. Ayutla, Acapulco, Tlacoachistlahuaca y Chilpancingo figuran entre las localidades con focos activos.

¿Qué es el gusano barrenador?

La miasis por Cochliomyia hominivorax es una enfermedad parasitaria zoonótica de notificación obligatoria en México. Se presenta cuando las larvas del insecto invaden heridas abiertas y se alimentan de tejido vivo, afectando tanto a humanos como a animales. La plaga había sido erradicada en 1991 mediante una campaña nacional que incluía la liberación de moscas estériles.

Sin embargo, desde 2023 se ha documentado su reintroducción en regiones del sur y sureste del país, particularmente en zonas rurales con alta movilidad ganadera y fauna silvestre.

Las autoridades sanitarias indicaron que el tratamiento temprano —que incluye la extracción de larvas, antisepsia e ivermectina en algunos casos— reduce significativamente el riesgo de complicaciones. La infestación también representa una amenaza económica para el sector ganadero.

Senasica mantiene cercos sanitarios, vigilancia epidemiológica y campañas de capacitación para productores, en un intento por contener la propagación.

Aunque los casos actuales se concentran en Guerrero, la movilidad de ganado podría facilitar la expansión de esta plaga a entidades vecinas como Oaxaca, Chiapas e incluso Michoacán, por lo que se recomienda mantener la vigilancia en zonas rurales con actividad pecuaria.

