Confirman detención de 23 mexicanos en redada migratoria en planta de Hyundai en Georgia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consulado de México en Atlanta confirmó la detención de 23 connacionales durante la redada migratoria realizada el pasado 4 de septiembre en una planta de Hyundai, ubicada en Ellabell, Georgia, cerca de Savannah.
De acuerdo con la representación consular, los mexicanos fueron trasladados al centro de detención de Folkston, a unos 480 kilómetros al sur de Atlanta. Personal del Consulado se presentó en el lugar para constatar su estado físico, verificar las condiciones del centro y asegurar el respeto a sus derechos humanos.
En un mensaje difundido en redes sociales, el Consulado precisó:
“De las 475 personas detenidas, hasta el momento 23 son trabajadores de nacionalidad mexicana. Fueron internados en el centro de detención de Folkston”.
A los detenidos se les ofreció asesoría legal y apoyo para notificar a sus familias, aunque la mayoría optó por firmar su salida voluntaria, por lo que se prevé que en los próximos días sean repatriados a México.
La operación en la planta de Hyundai Motor Group Metaplant America, donde se fabrican vehículos eléctricos, ha sido considerada como una de las redadas más grandes en lo que va de la actual administración de Donald Trump.
Videos compartidos en redes sociales muestran escenas de caos: trabajadores sorprendidos, algunos corriendo y otros intentando ocultarse en ductos y zonas boscosas aledañas. Según reportes locales, tanto comunidades hispanas como surcoreanas se vieron afectadas por la medida.
mrh