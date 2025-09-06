Confirman detención de 23 mexicanos en redada migratoria en planta de Hyundai en Georgia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consulado de México en Atlanta confirmó la detención de 23 connacionales durante la redada migratoria realizada el pasado 4 de septiembre en una planta de Hyundai, ubicada en Ellabell, Georgia, cerca de Savannah.

De acuerdo con la representación consular, los mexicanos fueron trasladados al centro de detención de Folkston, a unos 480 kilómetros al sur de Atlanta. Personal del Consulado se presentó en el lugar para constatar su estado físico, verificar las condiciones del centro y asegurar el respeto a sus derechos humanos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Consulado precisó:

“De las 475 personas detenidas, hasta el momento 23 son trabajadores de nacionalidad mexicana. Fueron internados en el centro de detención de Folkston”.