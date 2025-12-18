Confirman aumento en precio de tortilla; llegaría a $30 el kilo en algunos estados

Según la información proporcionada por Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, este aumento se debe a diversos factores económicos que están afectando la cadena de producción.

De acuerdo al medio Palabras Claras, donde se dieron a conocer las declaraciones de López García, el aumento promedio ha sido de dos pesos por kilo, elevando el costo de la tortilla de 22 a 24 pesos en distintas regiones de México.

En lugares como Veracruz, el precio ya ha alcanzado entre 24 y 28 pesos por kilo, dependiendo de la zona y el establecimiento.

López García también mencionó que, si las condiciones actuales persisten, el precio de la tortilla podría llegar a los 30 pesos por kilo en algunos estados, especialmente para finales de 2025 o principios de 2026, ya que factores como la inflación, el aumento de costos en el flete y otros insumos están impactando la producción.

A pesar de que el precio de la harina se ha mantenido estable gracias a la presión del gobierno federal sobre las empresas harineras, López García advirtió que este control sobre el precio del maíz podría estar distorsionando el mercado.

Según el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, la situación podría generar más presiones sobre los costos de producción de la tortilla.

RYE-