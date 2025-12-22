Confirman dos fallecidos tras accidente de aeronave de la Marina en Texas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina confirmó este 22 de diciembre el fallecimiento de dos personas tras el accidente de una aeronave naval ocurrido en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos.

La aeronave, un modelo King Air ANX 1209, se encontraba realizando una misión de apoyo humanitario como parte del “Plan Marina”, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, orientada al traslado médico especializado.

De acuerdo con la información oficial, a bordo viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles. Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Hasta el momento, seis personas han sido rescatadas, de las cuales cuatro fueron localizadas con vida y dos más fueron confirmadas sin signos vitales. Las labores continúan para lograr el rescate de dos personas que permanecen dentro de la aeronave siniestrada.

La Secretaría de Marina informó que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, en apoyo a las autoridades competentes. Asimismo, se mantienen coordinaciones con el consulado de México en Houston para los trámites que correspondan.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas, la atención humanitaria y el apoyo a la población, y señaló que cualquier actualización será informada de manera oportuna y transparente conforme se cuente con datos confirmados.

