¡Confirmado! Martin Garrix regresa a México con concierto en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención fans del EDM! El reconocido DJ y productor neerlandés Martin Garrix anunció su regreso a México con un esperado concierto que se realizará en octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira Americas Tour.

La fecha confirmada para el show en la Ciudad de México es el viernes 16 de octubre de 2026, y promete ser uno de los espectáculos más destacados del año para los amantes de la música electrónica.

El evento se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, un recinto con capacidad para más de 20 mil asistentes.

Este concierto marca el regreso oficial de Garrix a México luego de haber cancelado su presentación en el Festival Internacional del Globo 2025 en León, debido a una apendicitis. Por ello, el anuncio ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores.

Fechas de preventa y venta de boletos

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, tanto en línea como en la taquilla del recinto y centros autorizados:

Venta para fans: martes 9 de diciembre de 2025

Preventa Banamex: miércoles 10 de diciembre de 2025

Venta general: jueves 12 de diciembre de 2025

Horario de venta: Todas las modalidades abrirán a las 10:00 de la mañana

¿Cuánto costarán los boletos?

Aunque Ticketmaster aún no ha publicado los precios oficiales, se estima que el rango de precios oscile entre $800 y $4,000 pesos mexicanos, más cargos por servicio.