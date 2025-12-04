México

¡Confirmado! Martin Garrix regresa a México con concierto en CDMX

¡Confirmado! Martin Garrix regresa a México con concierto en CDMX
FB/Martin Garrix
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención fans del EDM! El reconocido DJ y productor neerlandés Martin Garrix anunció su regreso a México con un esperado concierto que se realizará en octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira Americas Tour.

La fecha confirmada para el show en la Ciudad de México es el viernes 16 de octubre de 2026, y promete ser uno de los espectáculos más destacados del año para los amantes de la música electrónica.

El evento se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, un recinto con capacidad para más de 20 mil asistentes.

Este concierto marca el regreso oficial de Garrix a México luego de haber cancelado su presentación en el Festival Internacional del Globo 2025 en León, debido a una apendicitis. Por ello, el anuncio ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores.

Fechas de preventa y venta de boletos

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, tanto en línea como en la taquilla del recinto y centros autorizados:

  • Venta para fans: martes 9 de diciembre de 2025

  • Preventa Banamex: miércoles 10 de diciembre de 2025

  • Venta general: jueves 12 de diciembre de 2025
    Horario de venta: Todas las modalidades abrirán a las 10:00 de la mañana

¿Cuánto costarán los boletos?

Aunque Ticketmaster aún no ha publicado los precios oficiales, se estima que el rango de precios oscile entre $800 y $4,000 pesos mexicanos, más cargos por servicio.

Te puede interesar:
Martin Garrix es operado de emergencia en México y cancela su show en León
¡Confirmado! Martin Garrix regresa a México con concierto en CDMX

Posibles canciones del setlist

Entre los temas que podrían formar parte del setlist destacan varios de sus éxitos globales:

  • Animals

  • Poison

  • Tremor

  • Pressure

  • Now That I've Found You

  • Rewind

  • Limitless

mrh

CDMX
Martin Garrix

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com