¡Confirmado! Así queda el line-up del Festival de Viña 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 presentó su cartel oficial, con una combinación de artistas internacionales, talentos emergentes y humoristas, en lo que promete ser una edición vibrante del llamado “festival latino más grande del mundo”.
Del domingo 22 al viernes 27 de febrero, la Quinta Vergara volverá a recibir a miles de asistentes, y millones seguirán el evento a través de televisión, radio y plataformas digitales. Este año, destaca la presencia de artistas de distintos géneros como el pop, balada, reguetón, música urbana, electrónica, regional y sinfónica, con representantes de América Latina, Europa y Asia.
Domingo 22 de febrero
Gloria Estefan
Stefan Kramer
Matteo Bocelli
Lunes 23 de febrero
Pet Shop Boys
Rodrigo Villegas
Bomba Estéreo
Martes 24 de febrero
Jesse & Joy
Esteban Dúh
NMIXX
Miércoles 25 de febrero
Juanes
Askha Sumathra
Los Personajes
Jueves 26 de febrero
Mon Laferte
Piare con P
Yandel Sinfónico
Viernes 27 de febrero
Paulo Londra
Pastor Rocha
Pablo Chill-E
Milo J
Además de la propuesta musical, el humor seguirá siendo parte central del festival, con comediantes chilenos como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Piare con P, quienes se encargarán de poner el toque local y hacer reír al exigente público de la Quinta Vergara.
Artistas como Jesse & Joy, Gloria Estefan, Juanes, Mon Laferte y Paulo Londra son especialmente esperados por el público mexicano, ya que cuentan con una base sólida de seguidores en el país y han tenido múltiples presentaciones en tierras aztecas.
Este 2026, la diversidad del cartel refleja un esfuerzo por atraer a diferentes generaciones de público, con artistas clásicos, íconos pop, agrupaciones K-pop (como NMIXX) y exponentes del género urbano y alternativo.
La transmisión oficial estará disponible a través de:
Disney+
Canal 13 (Chile)
Billboard
Radio Romántica
95.3 FM
Y redes sociales oficiales del festival.
BCT