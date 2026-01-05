México

¡Confirmado! Así queda el line-up del Festival de Viña 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 presentó su cartel oficial, con una combinación de artistas internacionales, talentos emergentes y humoristas, en lo que promete ser una edición vibrante del llamado “festival latino más grande del mundo”.

Del domingo 22 al viernes 27 de febrero, la Quinta Vergara volverá a recibir a miles de asistentes, y millones seguirán el evento a través de televisión, radio y plataformas digitales. Este año, destaca la presencia de artistas de distintos géneros como el pop, balada, reguetón, música urbana, electrónica, regional y sinfónica, con representantes de América Latina, Europa y Asia.

Cartel completo por día:

Domingo 22 de febrero

  • Gloria Estefan

  • Stefan Kramer

  • Matteo Bocelli

Lunes 23 de febrero

  • Pet Shop Boys

  • Rodrigo Villegas

  • Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero

  • Jesse & Joy

  • Esteban Dúh

  • NMIXX

Miércoles 25 de febrero

  • Juanes

  • Askha Sumathra

  • Los Personajes

Jueves 26 de febrero

  • Mon Laferte

  • Piare con P

  • Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

  • Paulo Londra

  • Pastor Rocha

  • Pablo Chill-E

  • Milo J

Además de la propuesta musical, el humor seguirá siendo parte central del festival, con comediantes chilenos como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Piare con P, quienes se encargarán de poner el toque local y hacer reír al exigente público de la Quinta Vergara.

Artistas como Jesse & Joy, Gloria Estefan, Juanes, Mon Laferte y Paulo Londra son especialmente esperados por el público mexicano, ya que cuentan con una base sólida de seguidores en el país y han tenido múltiples presentaciones en tierras aztecas.

Este 2026, la diversidad del cartel refleja un esfuerzo por atraer a diferentes generaciones de público, con artistas clásicos, íconos pop, agrupaciones K-pop (como NMIXX) y exponentes del género urbano y alternativo.

¿Dónde ver Viña 2026?

La transmisión oficial estará disponible a través de:

  • Disney+

  • Canal 13 (Chile)

  • Billboard

  • Radio Romántica

  • 95.3 FM

  • Y redes sociales oficiales del festival.

