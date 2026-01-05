¡Confirmado! Así queda el line-up del Festival de Viña 2026

Además de la propuesta musical, el humor seguirá siendo parte central del festival, con comediantes chilenos como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Piare con P, quienes se encargarán de poner el toque local y hacer reír al exigente público de la Quinta Vergara.

Artistas como Jesse & Joy, Gloria Estefan, Juanes, Mon Laferte y Paulo Londra son especialmente esperados por el público mexicano, ya que cuentan con una base sólida de seguidores en el país y han tenido múltiples presentaciones en tierras aztecas.

Este 2026, la diversidad del cartel refleja un esfuerzo por atraer a diferentes generaciones de público, con artistas clásicos, íconos pop, agrupaciones K-pop (como NMIXX) y exponentes del género urbano y alternativo.

¿Dónde ver Viña 2026?

La transmisión oficial estará disponible a través de:

Disney+

Canal 13 (Chile)

Billboard

Radio Romántica

95.3 FM

Y redes sociales oficiales del festival.

