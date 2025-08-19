Confirma Tren Maya descarrilamiento leve en Izamal; no hubo personas lesionadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sistema Tren Maya confirmó oficialmente que este martes 19 de agosto, a las 1:48 p.m., se registró un percance de vía en la estación Izamal, ubicada en el estado de Yucatán. El tren afectado, con número 304, cubría la ruta Cancún–Mérida.