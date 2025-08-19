Confirma Tren Maya descarrilamiento leve en Izamal; no hubo personas lesionadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sistema Tren Maya confirmó oficialmente que este martes 19 de agosto, a las 1:48 p.m., se registró un percance de vía en la estación Izamal, ubicada en el estado de Yucatán. El tren afectado, con número 304, cubría la ruta Cancún–Mérida.
De acuerdo con el Comunicado 12/2025, al acceder a baja velocidad a los andenes de la estación, el tren sufrió un incidente menor, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.
🚨 Sin lesionados
Las autoridades del Tren Maya informaron que ningún pasajero resultó herido. Todos los usuarios fueron trasladados en autobuses de la misma empresa hacia sus destinos, como medida preventiva.
🔍 Investigación en curso
También se notificó que ya fue integrada una Comisión Dictaminadora encargada de investigar el origen del percance. El servicio ferroviario opera con normalidad en el resto de los tramos y estaciones.
