México

Confirma Sheinbaum muerte de menor en accidente de aeronave de la Semar en Texas, EU

El menor, quien era atendido por la Fundación Michou y Mau, era llevado de Yucatán para su atención médica en un hospital de Estados Unidos
Confirma Sheinbaum muerte de menor en accidente de aeronave de la Semar en Texas, EU
FB/MichouYMau
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de edad falleció durante el accidente aéreo registrado el lunes en Galveston, Texas, cuando una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) realizaba un operativo de traslado médico humanitario en conjunto con la Fundación Michou y Mau.

Te puede interesar:
Sheinbaum lamenta accidente de Semar en misión con Michou y Mau en Texas, EU
Confirma Sheinbaum muerte de menor en accidente de aeronave de la Semar en Texas, EU

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en conferencia matutina que entre las víctimas se encuentra el niño que era llevado desde Yucatán hacia un hospital especializado en atención a quemaduras infantiles en Estados Unidos.

“Lamentablemente era un menor, muy triste, porque […] la Marina ayuda mucho en acciones humanitarias, particularmente llevan a Galveston, que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados”, expresó la mandataria.

La aeronave transportaba a ocho personas: personal médico, elementos de la Semar y familiares del menor. De ellos, cinco fallecieron, dos sobrevivieron y una persona más continúa desaparecida.

“Pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente […] se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares”, añadió Sheinbaum.

rmr

Accidente
Semar
Claudia Sheinbaum Pardo
grid
Fundación Michou y Mau

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com