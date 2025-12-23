Confirma Sheinbaum muerte de menor en accidente de aeronave de la Semar en Texas, EU

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en conferencia matutina que entre las víctimas se encuentra el niño que era llevado desde Yucatán hacia un hospital especializado en atención a quemaduras infantiles en Estados Unidos.

“Lamentablemente era un menor, muy triste, porque […] la Marina ayuda mucho en acciones humanitarias, particularmente llevan a Galveston, que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados”, expresó la mandataria.

La aeronave transportaba a ocho personas: personal médico, elementos de la Semar y familiares del menor. De ellos, cinco fallecieron, dos sobrevivieron y una persona más continúa desaparecida.

“Pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente […] se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares”, añadió Sheinbaum.

rmr