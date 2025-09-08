Marina confirma muerte de elemento en Tamaulipas y colabora en esclarecimiento

Altamira, Tamaulipas (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas, a través de un breve comunicado oficial publicado en redes sociales.
Sin precisar la identidad del marino ni las circunstancias del deceso, la institución expresó su “profundo pesar” y extendió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del elemento fallecido, asegurando que se brindarán todos los apoyos legales y humanos correspondientes.
“Se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, indicó la SEMAR.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el fallecimiento ni ha confirmado públicamente la vinculación directa del capitán con las operaciones investigadas.
Por su parte, la Secretaría de Marina reiteró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma y replicada por periodistas como Luis Alberto Medina, el marino fallecido habría sido el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien se habría quitado la vida este lunes 9 de septiembre dentro de las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.
De acuerdo a los reportes extraoficiales de algunos medios, el oficial era presuntamente investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al tráfico ilegal de combustible (huachicol) en operaciones marítimas, en colaboración con un grupo identificado en medios como “huachi-buques”.
Según los reportes, Pérez Ramírez habría recibido 100 mil pesos por permitir el paso de una embarcación con combustible de procedencia ilícita, en una red de corrupción que también habría involucrado al vicealmirante Manuel Roberto Farías Luna, actualmente detenido.
