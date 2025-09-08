Marina confirma muerte de elemento en Tamaulipas y colabora en esclarecimiento

Altamira, Tamaulipas (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas, a través de un breve comunicado oficial publicado en redes sociales.

Sin precisar la identidad del marino ni las circunstancias del deceso, la institución expresó su “profundo pesar” y extendió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del elemento fallecido, asegurando que se brindarán todos los apoyos legales y humanos correspondientes.

“Se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, indicó la SEMAR.