Conductor se estrella contra taquería en CDMX y deja tres lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente vehicular registrado la noche del viernes 21 de noviembre dejó al menos tres personas lesionadas y severos daños materiales en la taquería conocida como “El Cuñado”, ubicada en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

Según información preliminar compartida a través de redes sociales, los hechos ocurrieron poco después de las 23:00 horas, cuando el conductor de un vehículo BMW negro se impactó de lleno contra el puesto semifijo, provocando pánico entre comensales y trabajadores.

Testigos relataron que el conductor aparentemente realizaba maniobras imprudentes en la vía pública —“haciendo trompos”—, lo que habría derivado en la pérdida de control del automóvil. Tras el impacto, el responsable huyó del lugar.

Videos difundidos en redes muestran a ciudadanos persiguiendo el vehículo mientras graban la matrícula y características del automóvil involucrado. Esta información comenzó a circular de manera amplia, señalando incluso a un presunto propietario.