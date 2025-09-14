Condenan a 4 integrantes de organización criminal a 150 y 175 años de cárcel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de hasta 175 años de prisión en contra de cuatro integrantes de un grupo delictivo dedicado, entre otros delitos, al secuestro.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca, logró que se dictara condena en contra de los acusados.

Detención e investigación

Los hechos se remontan a 2013, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a José “R”, Ricardo “P”, Lorenzo “R” y Juan “R” en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Santa Regina de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el Ministerio Público de la Federación (MPF) reunió pruebas que acreditaron su responsabilidad en diversos secuestros.

Sentencias impuestas

El Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca, dictó las siguientes condenas:

Ricardo “P” y José “R”: 175 años de prisión por el delito de secuestro en agravio de ocho víctimas.

Lorenzo “R” y Juan “R”: 150 años de cárcel por la misma conducta delictiva.

Las cuatro personas fueron identificadas como miembros de una organización criminal que operaba en distintos estados y que realizaba diversos crímenes. Actualmente cumplen su pena en diferentes centros penitenciarios del país.

