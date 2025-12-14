Condena SRE ataque en Sídney y expresa solidaridad con las víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó sus condolencias por el tiroteo ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, Australia, que dejó un saldo de 16 personas muertas y al menos 40 heridas, según confirmaron autoridades locales. El ataque ocurrió durante una celebración pública por el inicio de Janucá.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la SRE reiteró su condena enérgica a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. Asimismo, reafirmó el compromiso de México con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz, en solidaridad con las víctimas y el pueblo australiano.
“Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz”, señala el comunicado oficial. El mensaje también destaca el apoyo del gobierno mexicano a los esfuerzos internacionales para frenar discursos de odio y actos violentos de carácter ideológico.
La SRE recordó a las y los mexicanos que se encuentren en Australia que pueden contactar a la Embajada de México en Canberra, en caso de emergencia. El número de atención consular habilitado es: (+61) 409 362 644. Hasta el momento, no se ha informado de connacionales entre las víctimas.
El atentado en Australia ha generado condenas a nivel global, especialmente por su posible motivación antisemita. En México, diversas organizaciones civiles y religiosas se han sumado a los mensajes de solidaridad, al tiempo que se han reforzado medidas de seguridad en recintos vinculados a la comunidad judía en algunas ciudades del país.
rmr