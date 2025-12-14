Condena SRE ataque en Sídney y expresa solidaridad con las víctimas

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la SRE reiteró su condena enérgica a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. Asimismo, reafirmó el compromiso de México con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz, en solidaridad con las víctimas y el pueblo australiano.

“Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, el respeto mutuo y la paz”, señala el comunicado oficial. El mensaje también destaca el apoyo del gobierno mexicano a los esfuerzos internacionales para frenar discursos de odio y actos violentos de carácter ideológico.