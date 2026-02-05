México

Concubinato en México: derechos, trámites y lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada vez más parejas en México optan por vivir juntas sin contraer matrimonio. Esta figura legal, conocida como concubinato, sí genera derechos y obligaciones, aunque muchas personas lo desconocen.

Las parejas que han convivido de forma continua por al menos dos años, o bien que tienen hijos en común, pueden tramitar una constancia de concubinato para acceder a diversas protecciones legales.

Entre los principales derechos del concubinato se encuentran la afiliación como beneficiario en instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE, derechos sucesorios en caso de fallecimiento de alguno de los concubinos, la posibilidad de reclamar pensión alimenticia y el reconocimiento legal de la familia, lo que ayuda a proteger bienes adquiridos en común.

El trámite es sencillo y, en algunos casos, puede realizarse en línea. Ambas personas deben declarar de forma voluntaria que viven en concubinato, ser mayores de edad y presentar:

  • Identificación oficial vigente

  • Constancia de inexistencia de matrimonio

  • Comprobante de domicilio

  • Formato de solicitud oficial

Una vez validados los documentos, se expide la constancia con validez legal.

Aunque este documento no crea la relación —pues el concubinato existe por la convivencia—, sí facilita la acreditación del vínculo ante instituciones, especialmente cuando hay hijos o patrimonio compartido.

Si una persona fallece sin haber designado beneficiarios en su Afore, el acceso a esos recursos puede volverse más complicado. En estos casos, el concubino o concubina deberá acreditar legalmente la relación, lo que puede implicar juicios o trámites adicionales si no se cuenta con la constancia correspondiente.

