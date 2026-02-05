Concubinato en México: derechos, trámites y lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada vez más parejas en México optan por vivir juntas sin contraer matrimonio. Esta figura legal, conocida como concubinato, sí genera derechos y obligaciones, aunque muchas personas lo desconocen.

Las parejas que han convivido de forma continua por al menos dos años, o bien que tienen hijos en común, pueden tramitar una constancia de concubinato para acceder a diversas protecciones legales.

Entre los principales derechos del concubinato se encuentran la afiliación como beneficiario en instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE, derechos sucesorios en caso de fallecimiento de alguno de los concubinos, la posibilidad de reclamar pensión alimenticia y el reconocimiento legal de la familia, lo que ayuda a proteger bienes adquiridos en común.