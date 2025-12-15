Concluye huelga en Emporio Ixtapa: hotel reabrirá operaciones este martes 16

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras siete días de huelga, trabajadores del Hotel Emporio de Ixtapa retomarán actividades este martes 16 de diciembre, luego de alcanzar un acuerdo con la administración del hotel.

El paro, que comenzó el pasado 7 de diciembre por desacuerdos en el contrato colectivo 2026, fue levantado este domingo luego de que ambas partes acordaron un pago diario de 337 pesos y un bono de 6 mil 500 pesos por concepto de utilidades para cada trabajador.

Este domingo inició el retiro de las estructuras que bloqueaban el acceso al hotel, mientras que este lunes 15 se lleva a cabo la limpieza de las instalaciones. Se prevé que las operaciones se normalicen el martes.