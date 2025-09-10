Concluye enfriamiento de pipa tras explosión en CDMX; no hay riesgo para la población

🔍 Contexto del incidente:

Una pipa con capacidad equivalente a 49 mil 300 cilindros de gas volcó cerca de las 14:20 horas de este martes, lo que provocó una fuerte explosión y una onda expansiva que afectó a 18 vehículos y dañó infraestructura cercana.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el saldo preliminar es de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se reportan en estado grave.

“Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados. Sabemos que 19 personas están graves”, señaló la mandataria en conferencia.

🚑 Hospitales a donde fueron trasladados los heridos:

12 personas al Hospital Juan Ramón de la Fuente

15 a la Clínica del Seguro Social en Los Reyes La Paz

15 a la Clínica del ISSSTE Morelos

5 al Instituto Nacional de Rehabilitación

1 al Hospital ISSSTE Zaragoza

1 al Hospital Rubén Leñero

En el operativo de atención participaron la SSC, Protección Civil, Guardia Nacional, SEMAR, Bomberos, y municipios del Edomex como Los Reyes, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco.

SHA