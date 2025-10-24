Concluye construcción del tren CDMX-AIFA; inician pruebas este año

“El tren CDMX-AIFA ya termina su obra civil y electromecánica este año. Ya está en fase de pruebas. Pero, al mismo tiempo, estamos construyendo el tramo AIFA-Pachuca”, detalló.

La mandataria federal destacó que las obras no se han detenido, a pesar del despliegue de ingenieros militares en zonas afectadas por emergencias. Subrayó que los trabajos continúan con eficiencia y disciplina gracias al Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, del cual reconoció su experiencia y compromiso.

En el mismo sentido, el comandante del agrupamiento, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, indicó que la obra se encuentra dividida en cinco frentes de construcción, donde se trabaja en la colocación de cajas, movimiento de materiales, explotación de bancos y levantamiento de vías.