Concluirá Alma Bahena presidencia del TEEM con ahorros y sin necesidad de ampliación presupuestal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alma Rosa Bahena Villalobos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), concluirá su gestión el próximo 30 de septiembre de 2025 sin necesidad de ampliación presupuestal, a pesar de una reducción de más de 6 millones de pesos en 2025. La magistrada resaltó los avances en transparencia y la próxima construcción de la nueva sede del tribunal.

"A la fecha con todo esta orden que hemos puesto financieramente y controles de gastos en todas las partidas pues esto nos ha permitido me parece garantizar el cierre sin ninguna deuda sin necesidad de una ampliación presupuestal para que podamos cerrar financieramente pues en números negros en las finanzas del Tribunal”.

A pesar de la reducción presupuestal, el TEEM gestionó dos procesos electorales extraordinarios en 2025, incluyendo la histórica elección de 112 cargos del Poder Judicial por voto popular, la primera en su tipo en Michoacán y en el país.

Sobre lo anterior, Bahena Villalobos, destacó la austeridad al interior del TEEM que permitió sortear un presupuesto reducido, el más bajo en el último lustro.