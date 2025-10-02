CONAFOR alerta por fraudes: falsifican documentos para pedir datos ejidales

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de oficios falsos en los que se solicita información de representantes ejidales y comunales a nombre de la dependencia federal, situación que podría derivar en fraude o extorsión.

A través de sus canales oficiales, la CONAFOR informó que ningún servidor público está autorizado para contactar directamente a oficinas municipales o comunitarias para pedir datos personales o institucionales sin mediar un proceso formal y transparente.

“Toda solicitud de información o el ofrecimiento de materiales realizada fuera de nuestros canales oficiales debe considerarse como un intento de fraude o extorsión”, señala el comunicado.

Uno de los documentos apócrifos difundidos recientemente incluye un supuesto oficio firmado por un funcionario inexistente, con logos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la propia CONAFOR, en el que se solicita nombre del ejido, representante, número de contacto y otras referencias sensibles.