Con Tina de Hubbard del IMSS, pacientes con fracturas y lesiones severas pueden recuperar movilidad

Juan Carlos “N” es un paciente de 38 años de edad que fue atropellado y presentó fractura de cadera y fémur, además de que el traumatismo severo lo llevó a ser intubado; tras permanecer un mes en terapia intensiva, actualmente se rehabilita en esta unidad y ha logrado doblar y apoyar su pierna gracias a las sesiones en la Tina de Hubbard.

Camacho Aguilar comentó que al paciente le fueron colocados placas y tornillos para poder fijar de nuevo su cadera, lo que le dejó una lesión de nervio que provocó que la señal que viene desde el cerebro hacia la extremidad no sea de calidad, “es como si fuera un cable que está roto, por tal motivo, sus músculos no reciben información adecuada y no pueden trabajar, ni sostenerlo para que él pueda caminar adecuadamente”.

María “N”, mamá de Juan Carlos “N”, comentó que su hijo ha tenido un avance muy grande en su pierna y destacó el buen trato que han recibido por parte del personal de la UMFR.