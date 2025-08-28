Con TikTok y humor, PRI ‘invoca’ su regreso a la presidencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un toque de humor y simbolismo digital, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a captar la atención de internautas al compartir en su cuenta oficial de TikTok un video donde representa un peculiar “ritual” para regresar a la presidencia de la República.

En el clip, de corte paródico, se observa a integrantes del partido realizando una suerte de acto ceremonial que alude, de forma satírica, a su aspiración de retomar el poder ejecutivo, mismo que perdieron en 2018 tras décadas de dominio político.

El material fue compartido a través de TikTok, una plataforma donde el PRI ha intensificado su presencia como parte de una estrategia para conectar con votantes jóvenes, adaptándose al lenguaje visual y narrativo que domina las redes sociales actuales.

Aunque el tono es ligero, la publicación no pasa desapercibida en un contexto político polarizado, donde partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD luchan por recuperar credibilidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. En contraste, Morena, el partido en el poder, continúa consolidando su base electoral.

Mientras unos celebran el video como una propuesta fresca que humaniza al partido y muestra autocrítica, otros lo consideran una banalización de la política o una estrategia desesperada ante la pérdida de capital político.