Con terapia de reemplazo enzimático, IMSS devuelve calidad de vida a niña

Por su parte, “Meli” con alegría y sentimiento compartió: “Yo agradezco que hayan conseguido mi enzima, me siento muy agradecida con todos los que me ven, estoy muy feliz, feliz de caminar, brincar, correr, me gusta ir a la escuela, tener amigos; la doctora le dijo a mi mamá que fuera paciente y aquí estamos felices y agradecidos con todos los doctores que me ven”.

Este nosocomio abrió sus puertas el 18 de noviembre del año 1988, convirtiéndose en UMAE el 22 de abril del 2004, para la atención a pacientes con patologías traumáticas y ortopédicas, de acuerdo con su director, doctor Carlos Francisco Morales Flores.

Cabe señalar que la UMAE ha conseguido el primer lugar en la especialidad de Traumatología y Ortopedia y en la especialidad de Radiodiagnóstico, en las evaluaciones nacionales que realiza el IMSS a las residencias médicas. También obtuvo primer lugar a nivel nacional en formación de profesores en especialidades.

Con relación al equipamiento, en el año 2022 se logró un presupuesto de más de 13 millones de pesos, que incluye camas hospitalarias, equipos de ultrasonido, ventiladores mecánicos y equipos de cirugía médica.

La UMAE HTO da atención a una población de 130 mil derechohabientes de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. En un día típico realiza 25 cirugías, 400 consultas de Especialidad, 120 consultas de Urgencias, 450 estudios de laboratorio, 500 estudios radiológicos, entre otras acciones.