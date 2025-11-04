México

Con sombreros "ensangrentados", diputados exigen justicia por Carlos Manzo

Con sombreros "ensangrentados", diputados exigen justicia por Carlos Manzo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2025, diputadas y diputados federales rindieron un homenaje al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado en un acto público el pasado 1 de noviembre.

En el acto hubo un gesto simbólico desde varios curules: sombreros manchados de rojo colocados como señal de protesta y exigencia de justicia.

Asimismo, hubo un minuto de silencio en memoria del edil de Uruapan, y posteriormente se brindaron aplausos por los presentes.

Carlos Manzo, quien encabezaba el gobierno municipal de Uruapan por segunda ocasión, fue atacado a tiros mientras participaba en un evento por el Día de Muertos en una plaza pública.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, recibió al menos siete impactos de bala. El agresor fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde.

Diversos actores políticos han exigido el esclarecimiento inmediato del caso.

Las autoridades investigan posibles vínculos con el crimen organizado, en una zona donde operan células delictivas de alto impacto.

