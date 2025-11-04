Con sombreros “ensangrentados”, diputados exigen justicia por Carlos Manzo

Carlos Manzo, quien encabezaba el gobierno municipal de Uruapan por segunda ocasión, fue atacado a tiros mientras participaba en un evento por el Día de Muertos en una plaza pública.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, recibió al menos siete impactos de bala. El agresor fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde.

Diversos actores políticos han exigido el esclarecimiento inmediato del caso.

Las autoridades investigan posibles vínculos con el crimen organizado, en una zona donde operan células delictivas de alto impacto.

-