Con Plan México, aumentará 2% del PIB en infraestructura

Agregó que no se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas del periodo neoliberal, en la que el privado adquiría una deuda, desarrollaba los proyectos y el gobierno solo pagaba, sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social, de desarrollo sustentable con bienestar, en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés. “Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”, comentó.

La inversión pública, expuso la Jefa del Ejecutivo Federal, impulsa en la inversión privada diferentes esquemas para que haya crecimiento que debe multiplicarse en bienestar. “La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, es decir, crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que para la elaboración del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento, se contempló un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos.