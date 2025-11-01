Con murciélagos como huéspedes: así ayudó una familia a la conservación de fauna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia del municipio de Nativitas, en Tlaxcala, fue reconocida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por permitir, durante más de dos meses, el resguardo en su domicilio de una colonia de más de dos mil murciélagos, en un gesto ejemplar de manejo ético y responsable de fauna silvestre.
El reconocimiento fue entregado el pasado 30 de octubre, durante el evento “Murciélagos: Guardianes de la Noche”, realizado en la Zona Arqueológica de Cacaxtla, en coordinación con el Instituto de Fauna Silvestre del Estado de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante la ceremonia, se destacó la disposición de la familia para seguir las recomendaciones técnicas de los especialistas, lo que permitió que los murciélagos completaran su ciclo reproductivo y migratorio sin perturbaciones, bajo un manejo no invasivo conforme a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.
Los ejemplares fueron identificados principalmente como Leptonycteris yerbabuenae, especie nectarívora considerada de Protección Especial, y que cumple un rol vital en la polinización de agaves y cactáceas, funciones ecológicas clave también en ecosistemas michoacanos.
La Profepa subrayó que este caso es un ejemplo de cómo la convivencia armónica entre personas y vida silvestre puede ser posible, especialmente cuando se cuenta con acompañamiento técnico e institucional.
BCT