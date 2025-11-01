Con murciélagos como huéspedes: así ayudó una familia a la conservación de fauna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia del municipio de Nativitas, en Tlaxcala, fue reconocida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por permitir, durante más de dos meses, el resguardo en su domicilio de una colonia de más de dos mil murciélagos, en un gesto ejemplar de manejo ético y responsable de fauna silvestre.

El reconocimiento fue entregado el pasado 30 de octubre, durante el evento “Murciélagos: Guardianes de la Noche”, realizado en la Zona Arqueológica de Cacaxtla, en coordinación con el Instituto de Fauna Silvestre del Estado de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).