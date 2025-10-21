Con mariachi y grito de ‘¡Viva México!’, inauguran altar de muertos en Estrasburgo

Estrasburgo, Francia (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades de la sesión otoñal del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, inauguró este martes un altar de muertos instalado en el vestíbulo del edificio parlamentario, en una muestra del respeto y admiración por las tradiciones mexicanas.

La ofrenda fue organizada por la Embajada de México en Bélgica, encabezada por el embajador Rogelio Granguillhome, con apoyo del personal de la Misión de México ante el Consejo de Europa, como parte de la tradicional exposición anual que se realiza en Estrasburgo, con motivo del Día de Muertos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Durante su intervención, la presidenta von der Leyen expresó su aprecio por la cultura, historia y riqueza del pueblo mexicano, y aseguró que:

“Ha llegado el momento de dar el salto a otro nivel de relaciones con los buenos amigos, como es México, que por tantos años hemos estado juntos.”

Asimismo, refrendó su interés por avanzar en el proceso de actualización del Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea, el cual se prevé concretar en el primer trimestre del próximo año.

El acto concluyó con un grito emotivo de “¡Viva México!” por parte de von der Leyen, que dio paso a la entrada de un conjunto de mariachis, quienes interpretaron piezas tradicionales mientras embajadores, legisladores e invitados internacionales admiraban el altar decorado con elementos típicos como flores de cempasúchil, papel picado, fotografías y calaveras.