Con manta y acción directa, Greenpeace exige a Semarnat proteger la Selva Maya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Activistas de Greenpeace México desplegaron este lunes una manta con la leyenda “La selva Maya grita ¡SEMARNAT sálvala!”, como parte de una protesta para exigir al Gobierno Federal y, en particular, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que frenen los proyectos que amenazan este ecosistema vital.

Durante la acción, integrantes de la organización escalaron un monumento como forma de visibilizar lo que consideran una emergencia ambiental provocada por el avance del Tren Maya y el desarrollo turístico en el sureste mexicano.

“El jaguar, el tapir, el venado… todos están siendo desplazados. Comunidades mayas son violentadas. Y la destrucción avanza con permisos oficiales”, denunciaron a través de redes sociales.