Con machetes y herramientas, roban camión en Chiapas tras ponchadura [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una avería mecánica común terminó por convertirse en un saqueo masivo. Un camión de carga que sufrió la ponchadura de una llanta en una carretera de Chiapas fue blanco de rapiña por parte de decenas de personas que, en cuestión de minutos, forzaron la caja del vehículo para sustraer la mercancía transportada.

Mientras el conductor intentaba cambiar la llanta, los saqueadores —algunos armados con machetes y herramientas— rompieron el candado de la caja de carga y comenzaron a extraer productos, sin importar que eran grabados por testigos. El video, difundido ampliamente en redes sociales, generó indignación y encendió nuevamente el debate sobre la impunidad, la cultura cívica y la falta de castigo para este tipo de delitos.

“Esto no es un accidente, es una muestra clara de cómo la impunidad se ha vuelto costumbre”, escribió un usuario en la red social X, al compartir las imágenes.