Con Jornadas de Continuidad de Servicios, IMSS suma más de 3 millones acciones en consultas, cirugías y detecciones

Durante el fin de semana se realizaron 180 mil 906 acciones de las 111 mil 150 planeadas, lo que representa un logro del 162.8 por ciento, esto gracias a la participación de los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y de las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

Se priorizó la atención conforme a las especialidades con mayor diferimiento de Consulta Externa y Cirugía en Segundo y Tercer Nivel, así como las Acciones Preventivas Integradas y Consulta de Medicina Familiar en el Primer Nivel.

Los principales resultados obtenidos fueron: 90 mil 034 consultas de Medicina Familiar y 24 mil 789 de especialidad; 58 mil 519 detecciones, 2 mil 993 cirugías y 25 trasplantes de los cuales 14 son de córnea, 7 de riñón y 4 de células hematopoyéticas.

También se concretaron 10 cadavéricas, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 Querétaro, No. 17 Cancún, Quintana Roo, No. 46 Jalisco, No. 251 Metepec, México Oriente, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Tepic, Nayarit, No. 14 Hermosillo, Sonora, No. 17 Monterrey, Nuevo León, No. 20 “La Margarita”, Puebla, No. 48 San Pedro Xalpa, D.F. Norte y No. 49 Los Mochis, Sinaloa.

En esta 19ª Jornada de Continuidad de Servicios de Salud las especialidades de Consulta Externa con mayor demanda se encontraron en: Cirugía, Ginecología, Medicina Interna, Oncología, Traumatología y Ortopedia; mientras que las especialidades quirúrgicas con mayor demanda fueron: Cirugía General, Ginecología, Traumatología y Ortopedia, y Oftalmología.

Para abatir el rezago quirúrgico, se llevó a cabo una programación extraordinaria de Cirugía Oncológica en fin de semana, también se brindaron quimioterapias y terapia blanco en los turnos matutino y vespertino en sábado, así como nocturno de lunes a viernes.

El Seguro Social mantiene su compromiso de otorgar servicios de calidad y con oportunidad a los derechohabientes, a través del personal de salud y los insumos necesarios para garantizar su atención médica y mantener una salud óptima.