Con frijol mexicano, Verde Valle apuesta por el campo del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la empresa Verde Valle acordaron establecer un esquema de comercialización justa del frijol, con el objetivo de beneficiar a las y los productores de pequeña y mediana escala del país.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que se detalló que el acuerdo se alcanzó como resultado de un diálogo constante con industrias, comercializadoras y procesadoras de frijol, leguminosa fundamental en la alimentación de las familias mexicanas.
Como parte del compromiso, la empresa se obligó a que todo el frijol que adquiera durante este año corresponda al ciclo agrícola vigente, el cual concluye en agosto de 2026, y que la totalidad del frijol que comercialice en el país sea producido por agricultores mexicanos.
El acuerdo contempla mecanismos transparentes y verificables que permitan asegurar un precio justo por encima de los niveles prevalecientes en las zonas productoras, reconociendo los costos de producción y garantizando la viabilidad económica de las y los productores.
Asimismo, se precisó que a lo largo de la cadena productiva se incorporan costos asociados al acopio, transporte, almacenamiento, selección, empaque, logística, distribución y financiamiento, los cuales forman parte del precio final al consumidor.
Este acuerdo se suma al Plan de Autosuficiencia del Frijol, integrado al Plan México, cuyo objetivo es garantizar el abasto nacional de este grano, además de avanzar en el cumplimiento de los compromisos 62 y 64 del Gobierno Federal en materia de soberanía y bienestar alimentario.
Finalmente, AGRICULTURA reconoció a la empresa Verde Valle por su contribución al campo mexicano, al impulsar la actividad agrícola, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades rurales mediante una comercialización justa.
BCT