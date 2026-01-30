Con frijol mexicano, Verde Valle apuesta por el campo del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la empresa Verde Valle acordaron establecer un esquema de comercialización justa del frijol, con el objetivo de beneficiar a las y los productores de pequeña y mediana escala del país.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que se detalló que el acuerdo se alcanzó como resultado de un diálogo constante con industrias, comercializadoras y procesadoras de frijol, leguminosa fundamental en la alimentación de las familias mexicanas.

Como parte del compromiso, la empresa se obligó a que todo el frijol que adquiera durante este año corresponda al ciclo agrícola vigente, el cual concluye en agosto de 2026, y que la totalidad del frijol que comercialice en el país sea producido por agricultores mexicanos.