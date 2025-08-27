Con cabina de lactancia y nuevas áreas, abren el módulo 11 del AICM

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este miércoles el módulo 11 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, como parte de los trabajos de ampliación y modernización de la terminal aérea.

Durante el recorrido, Sheinbaum supervisó las nuevas áreas del espacio, entre ellas el pasillo de conexión, zonas de comercio y una cabina de lactancia destinada a brindar mejores servicios a las y los usuarios.

A través de sus redes sociales, la mandataria detalló que en la apertura estuvo acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.