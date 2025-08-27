Con cabina de lactancia y nuevas áreas, abren el módulo 11 del AICM

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este miércoles el módulo 11 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, como parte de los trabajos de ampliación y modernización de la terminal aérea.
Durante el recorrido, Sheinbaum supervisó las nuevas áreas del espacio, entre ellas el pasillo de conexión, zonas de comercio y una cabina de lactancia destinada a brindar mejores servicios a las y los usuarios.
A través de sus redes sociales, la mandataria detalló que en la apertura estuvo acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
También participaron en la inauguración el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general del Grupo Aeroportuario de Marina, Juan José Padilla Olmos; el encargado del proyecto de remodelación de las terminales 1 y 2 del AICM, José Luis Ruiz Gervacio; el representante del Grupo Aeroportuario de Marina, Omar Morales Carlín; así como la directora general de ICA, Guadalupe Phillips Margain.
La apertura del nuevo módulo se enmarca en los trabajos de mejora del AICM, que atiende anualmente a más de 48 millones de pasajeros, y busca optimizar el servicio mientras se consolidan proyectos de infraestructura aeroportuaria en el país.
SHA