Con aroma a cempasúchil, el Día de Muertos llegará a Países Bajos

Utrecht, Países Bajos (MiMorelia.com).- La cultura mexicana cruzará fronteras este 1 de noviembre con una colorida celebración del Día de Muertos en la ciudad de Utrecht, organizada por la Embajada de México en los Países Bajos. El evento incluirá talleres, presentaciones artísticas y un altar especial dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz.
Por segundo año consecutivo, el llamado Circuito Cultural del Día de los Muertos se llevará a cabo en tres sedes: el Instituto Cervantes, la Biblioteca Neude y el centro comercial Hoog Catharijne, donde se ofrecerán diversas actividades abiertas al público.
📍 Actividades destacadas:
🔸 En el Instituto Cervantes:
Taller creativo con flores de cempasúchil y calaveritas literarias (11:00 a 12:30).
Visita guiada al altar dedicado a Sor Juana (13:30 a 14:15).
Conferencia sobre Sor Juana (15:00 a 16:00).
Concierto “Tzompantli – Music for the Dead” (18:00 a 19:00).
🔸 En la Biblioteca Neude:
Cuentacuentos y calaveritas (10:30 a 12:30).
Taller en neerlandés sobre humor y muerte (13:00 a 13:45).
Micrófono abierto para lectura de calaveritas (14:00 a 15:00).
🔸 En Hoog Catharijne:
Danza folclórica, desfile de catrinas y pintacaritas (12:00 a 16:00).
La entrada es gratuita, aunque con cupo limitado. Los interesados deben registrarse enviando un correo a: dipculturalpba@sre.gob.mx.
Esta actividad busca acercar las tradiciones mexicanas a la comunidad internacional y a los mexicanos residentes en Europa, promoviendo los valores de identidad, memoria y diversidad cultural.
La entrada fue gratuita, aunque con cupo limitado, lo cual reforzó la necesidad de registro previo ante la alta demanda.
Este es el segundo año consecutivo que se realiza el evento en Utrecht, consolidando una tradición que conecta a la diáspora mexicana con sus raíces y abre una ventana al patrimonio inmaterial de México ante públicos internacionales.
