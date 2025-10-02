Con aroma a cempasúchil, el Día de Muertos llegará a Países Bajos

Utrecht, Países Bajos (MiMorelia.com).- La cultura mexicana cruzará fronteras este 1 de noviembre con una colorida celebración del Día de Muertos en la ciudad de Utrecht, organizada por la Embajada de México en los Países Bajos. El evento incluirá talleres, presentaciones artísticas y un altar especial dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz.

Por segundo año consecutivo, el llamado Circuito Cultural del Día de los Muertos se llevará a cabo en tres sedes: el Instituto Cervantes, la Biblioteca Neude y el centro comercial Hoog Catharijne, donde se ofrecerán diversas actividades abiertas al público.

📍 Actividades destacadas:

🔸 En el Instituto Cervantes:

Taller creativo con flores de cempasúchil y calaveritas literarias (11:00 a 12:30).

Visita guiada al altar dedicado a Sor Juana (13:30 a 14:15).

Conferencia sobre Sor Juana (15:00 a 16:00).

Concierto “Tzompantli – Music for the Dead” (18:00 a 19:00).

🔸 En la Biblioteca Neude:

Cuentacuentos y calaveritas (10:30 a 12:30).

Taller en neerlandés sobre humor y muerte (13:00 a 13:45).

Micrófono abierto para lectura de calaveritas (14:00 a 15:00).

🔸 En Hoog Catharijne:

Danza folclórica, desfile de catrinas y pintacaritas (12:00 a 16:00).

La entrada es gratuita, aunque con cupo limitado. Los interesados deben registrarse enviando un correo a: dipculturalpba@sre.gob.mx.

Esta actividad busca acercar las tradiciones mexicanas a la comunidad internacional y a los mexicanos residentes en Europa, promoviendo los valores de identidad, memoria y diversidad cultural.