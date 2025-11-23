¡Con arma en plena cancha! Riña campal interrumpe partido de liga en Jalisco [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia volvió a irrumpir en el futbol amateur de Jalisco, luego de que el ex jugador profesional José “El Tepa” Lomelí —antiguo futbolista de Leones Negros y actual tesorero del club Atlante de El Salto— fuera identificado como la persona que presuntamente habría sacado un arma de fuego durante una riña campal registrada en un partido local.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en las inmediaciones del Club Deportivo Atlante, donde Atlante y Potros disputaban un encuentro de la liga local de El Salto. El partido transcurría sin incidentes hasta los minutos finales, cuando jugadores del Atlante comenzaron a agredir a futbolistas y aficionados del cuadro rival, generando una gresca que escaló rápidamente.

De acuerdo con testigos, en medio del caos se observó a Lomelí recibir un objeto que aparenta ser un arma de fuego. A través de un video difundido en redes sociales, se aprecia al ex jugador cruzar bajo el alambrado mientras otro sujeto le entrega el artefacto, situación que desató pánico entre asistentes.

Ante la evidencia y la gravedad de los hechos, autoridades del municipio ordenaron la clausura inmediata del inmueble, además de implementar un operativo para identificar y localizar a todos los involucrados.