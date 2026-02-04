Con 86.55% de puntualidad, el AICM destaca entre los grandes aeropuertos del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue reconocido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2025 dentro de la categoría de grandes aeropuertos, de acuerdo con el informe On Time Performance Review 2025, elaborado por la consultora internacional Cirium, especializada en análisis de datos aeronáuticos.
De acuerdo con el reporte, el aeropuerto capitalino —administrado por la Secretaría de Marina (Semar)— alcanzó un índice de puntualidad de 86.55 por ciento, medido a partir de los vuelos que operaron dentro de un margen de hasta 15 minutos respecto a su horario programado.
Con este resultado, el AICM se ubicó dentro del Top 20 mundial, solo por debajo del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, que ocupó el primer lugar, y del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Arabia Saudita, que se posicionó en el segundo sitio dentro de esta clasificación.
El reconocimiento fue entregado durante un evento encabezado por el subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos, en representación del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. El galardón fue otorgado por el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, quien destacó el desempeño operativo del aeropuerto mexicano.
Según la Semar, la mejora en los niveles de puntualidad es resultado del reordenamiento y cumplimiento estricto de los slots, así como del trabajo coordinado entre aerolíneas, prestadores de servicios, control de tránsito aéreo, autoridades y la administración aeroportuaria.
Este es el segundo año consecutivo en que el AICM recibe un reconocimiento internacional por su puntualidad. En 2024, la terminal aérea también ocupó el tercer lugar a nivel global.
Las autoridades señalaron que, desde que la Semar asumió la administración del aeropuerto en 2022, los indicadores han mostrado una mejora sostenida: ese año la puntualidad fue de 76.01%; en 2023 subió a 79.42%; en 2024 alcanzó 84.04%, y en 2025 llegó a 86.55%.
El reconocimiento se da mientras el aeropuerto realiza obras de remodelación en sus dos terminales, trabajos que —de acuerdo con las autoridades— no han afectado la seguridad ni la operación de los vuelos.
Además, este desempeño ocurre en la antesala del Mundial de Futbol 2026, que México organizará junto con Canadá y Estados Unidos, evento para el cual el AICM proyecta atender hasta 50 millones de pasajeros, impulsado por el incremento en el flujo de viajeros internacionales.
mrh