México

Con 700 mdp, Sheinbaum impulsa plan ganadero en Durango, Coahuila y Sonora

Con 700 mdp, Sheinbaum impulsa plan ganadero en Durango, Coahuila y Sonora
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Durango una inversión de casi 700 millones de pesos para impulsar la producción de carne de alta calidad en el norte del país, a través de un programa integral que forma parte del llamado Plan México.

El proyecto contempla a ganaderos de Durango, Coahuila y Sonora y tiene como objetivo abastecer tanto el mercado interno como el de exportación, mediante la entrega de sementales bovinos, el establecimiento de fondos para engorda y la creación de Centros Integrales de Producción de Carne.

CORTESÍA

La presidenta destacó que este programa es una respuesta directa ante las restricciones impuestas por Estados Unidos a la importación de ganado en pie mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) en regiones del sur del país. Pese a ello, subrayó que se han implementado medidas de contención y que el plan ganadero fortalecerá el mercado nacional.

La inversión busca garantizar carne de la mejor calidad para consumo interno y para exportación”, afirmó durante su gira de rendición de cuentas.

En su visita, Sheinbaum informó que 830 mil 532 personas en Durango son beneficiarias de Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 14 mil 299 mdp.

CORTESÍA

Entre los apoyos destacan:

  • 199 mil personas adultas mayores con pensión del bienestar

  • 13 mil personas con discapacidad

  • 65 mil estudiantes con la beca Benito Juárez

  • 20 mil beneficiarios del programa Sembrando Vida

  • 41 mil agricultores con fertilizantes gratuitos

Además, 44 mil mujeres recibirán este año la nueva Pensión Mujeres Bienestar, y más de 74 mil adolescentes acceden a la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria.

Durante su mensaje, la mandataria también enlistó obras de infraestructura relevantes para Durango, entre ellas:

  • La carretera San Ignacio-Tayoltita

  • Siete caminos artesanales en Mezquital

  • Repavimentación de carreteras federales

  • Construcción de 5 mil 400 viviendas de Conavi y 35 mil de Infonavit

  • Distrito de Riego 017 en La Laguna

  • Planta potabilizadora Guadalupe Victoria

  • Presa Tunal II

  • Nuevas preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos

El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, manifestó su respaldo a la estrategia nacional y se comprometió a trabajar en coordinación con el gobierno federal para impulsar el Plan México.

mrh

Sheinbaum
Plan ganadero

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com