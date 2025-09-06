Con 700 mdp, Sheinbaum impulsa plan ganadero en Durango, Coahuila y Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Durango una inversión de casi 700 millones de pesos para impulsar la producción de carne de alta calidad en el norte del país, a través de un programa integral que forma parte del llamado Plan México.
El proyecto contempla a ganaderos de Durango, Coahuila y Sonora y tiene como objetivo abastecer tanto el mercado interno como el de exportación, mediante la entrega de sementales bovinos, el establecimiento de fondos para engorda y la creación de Centros Integrales de Producción de Carne.
La presidenta destacó que este programa es una respuesta directa ante las restricciones impuestas por Estados Unidos a la importación de ganado en pie mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) en regiones del sur del país. Pese a ello, subrayó que se han implementado medidas de contención y que el plan ganadero fortalecerá el mercado nacional.
“La inversión busca garantizar carne de la mejor calidad para consumo interno y para exportación”, afirmó durante su gira de rendición de cuentas.
En su visita, Sheinbaum informó que 830 mil 532 personas en Durango son beneficiarias de Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 14 mil 299 mdp.
Entre los apoyos destacan:
199 mil personas adultas mayores con pensión del bienestar
13 mil personas con discapacidad
65 mil estudiantes con la beca Benito Juárez
20 mil beneficiarios del programa Sembrando Vida
41 mil agricultores con fertilizantes gratuitos
Además, 44 mil mujeres recibirán este año la nueva Pensión Mujeres Bienestar, y más de 74 mil adolescentes acceden a la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria.
Durante su mensaje, la mandataria también enlistó obras de infraestructura relevantes para Durango, entre ellas:
La carretera San Ignacio-Tayoltita
Siete caminos artesanales en Mezquital
Repavimentación de carreteras federales
Construcción de 5 mil 400 viviendas de Conavi y 35 mil de Infonavit
Distrito de Riego 017 en La Laguna
Planta potabilizadora Guadalupe Victoria
Presa Tunal II
Nuevas preparatorias y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos
El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, manifestó su respaldo a la estrategia nacional y se comprometió a trabajar en coordinación con el gobierno federal para impulsar el Plan México.
