Con 700 mdp, Sheinbaum impulsa plan ganadero en Durango, Coahuila y Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Durango una inversión de casi 700 millones de pesos para impulsar la producción de carne de alta calidad en el norte del país, a través de un programa integral que forma parte del llamado Plan México.

El proyecto contempla a ganaderos de Durango, Coahuila y Sonora y tiene como objetivo abastecer tanto el mercado interno como el de exportación, mediante la entrega de sementales bovinos, el establecimiento de fondos para engorda y la creación de Centros Integrales de Producción de Carne.