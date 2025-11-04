Con mayoría, diputados aprueban en lo general Presupuesto de Egresos 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, con una votación de 358 a favor, 133 en contra y 0 abstenciones.

La aprobación se da tras una intensa jornada de posicionamientos en tribuna por parte de diputadas y diputados de diversas bancadas, quienes destacaron los principales enfoques del paquete económico: programas sociales, fortalecimiento del sistema de salud, educación pública y seguridad.

📌 Enfoque: salud, educación y bienestar

La diputada Raúl Macías, de Morena, señaló que el presupuesto prioriza “la salud universal, gratuita y de calidad para todos los mexicanos”, además de reconocer la permanencia de los programas del Bienestar y el respaldo a jóvenes y mujeres como ejes del gasto público.

Por su parte, la diputada Lidia García, también de Morena, enfatizó que el gasto público refleja un gobierno con sentido social y justicia financiera, “poniendo en el centro a quienes más lo necesitan”.

🏥 Reforzamiento al sistema de salud

Diputados como Éctor Jaime Ramírez y Marco Antonio Natale destacaron que se destinarán mayores recursos a salud, incluyendo infraestructura médica, medicinas y personal sanitario, en un contexto post-pandemia donde este rubro sigue siendo prioritario.

📚 Educación y seguridad también reciben impulso

El diputado César Puente Velázquez resaltó que el presupuesto plantea incrementos reales en educación, con mayor inversión en becas y apoyo a estudiantes de nivel básico y superior. En materia de seguridad, se mantiene la asignación a la Guardia Nacional y la consolidación del sistema de justicia.

📊 Sin abstenciones: votación contundente

Con 0 abstenciones, la votación refleja una postura clara del bloque mayoritario, integrado por legisladores de Morena, PT y PVEM, quienes respaldaron el dictamen como parte del proyecto nacional del Ejecutivo federal.