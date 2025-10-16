Con 120 toneladas de ayuda, la Marina refuerza apoyo a víctimas de fenómenos naturales

Cabe destacar que, después de evaluar las zonas afectadas, se identificaron comunidades aisladas entre El Higo, Ilamatlán, Zontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan e Ixhuatlán de Madero, dando un total de 46 comunidades aisladas que han sido divididas en tres sectores operativos. Ese aislamiento es superado a través del puente aéreo, para el cual se han dispuesto siete helicópteros, mismos que han entregado en total 428 despensas, 3,418 litros de agua y 3,800 kilos de medicinas e insumos médicos. Dichas operaciones son acompañadas por embarcaciones tipo zodiac, en operaciones fluviales que complementan el esfuerzo y mantienen la cercanía del personal naval con la población vulnerable y aislada.

En un registro histórico de coordinación interinstitucional, en conjunto con IMSS-Bienestar, se han movilizado alrededor de 18 toneladas de medicamentos e insumos médicos, que son entregados a la población en los puestos sanitarios establecidos.

De manera consolidada, los vuelos en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí han sido: 51 de transporte de ayuda humanitaria, 31 en apoyo a la población, 15 de reconocimiento y cinco evacuaciones médicas.

Es de resaltar que, a través de los puentes aéreos, se ha hecho llegar a la población aproximadamente 18 toneladas de medicamentos e insumos médicos, 60 toneladas de despensas y casi 7,000 litros de agua embotellada.