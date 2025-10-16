Con 120 toneladas de ayuda, la Marina refuerza apoyo a víctimas de fenómenos naturales

Ciudad de México (MiMorelia.com).– La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que en el marco de la implementación del Plan Marina en diversos estados del país, se estableció un puente aéreo con unidades aeronavales para la entrega de medicamentos, insumos médicos y agua embotellada a la población que se vio afectada por el paso de fenómenos meteorológicos.
En este contexto, el Buque de Apoyo Logístico ARM “Isla Holbox” zarpó esta mañana de la Tercera Región Naval, con sede en Dos Bocas, Tabasco, con 90 elementos a bordo, en apoyo a las Brigadas de Respuesta a Emergencias, con aproximadamente 60 toneladas de víveres, insumos médicos, casas de campaña, catres, una embarcación tipo IMEMSA, siete retroexcavadoras, una tonelada de material de zapa y 116 tinacos; sumando aproximadamente 58.8 toneladas de material y equipo (aproximadamente 120 toneladas en total), con el fin de brindar apoyo a la población en el estado de Veracruz, formando así el tercer puente marítimo realizado durante el presente Plan Marina.
Cabe destacar que, después de evaluar las zonas afectadas, se identificaron comunidades aisladas entre El Higo, Ilamatlán, Zontecomatlán, Texcatepec, Zacualpan e Ixhuatlán de Madero, dando un total de 46 comunidades aisladas que han sido divididas en tres sectores operativos. Ese aislamiento es superado a través del puente aéreo, para el cual se han dispuesto siete helicópteros, mismos que han entregado en total 428 despensas, 3,418 litros de agua y 3,800 kilos de medicinas e insumos médicos. Dichas operaciones son acompañadas por embarcaciones tipo zodiac, en operaciones fluviales que complementan el esfuerzo y mantienen la cercanía del personal naval con la población vulnerable y aislada.
En un registro histórico de coordinación interinstitucional, en conjunto con IMSS-Bienestar, se han movilizado alrededor de 18 toneladas de medicamentos e insumos médicos, que son entregados a la población en los puestos sanitarios establecidos.
De manera consolidada, los vuelos en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí han sido: 51 de transporte de ayuda humanitaria, 31 en apoyo a la población, 15 de reconocimiento y cinco evacuaciones médicas.
Es de resaltar que, a través de los puentes aéreos, se ha hecho llegar a la población aproximadamente 18 toneladas de medicamentos e insumos médicos, 60 toneladas de despensas y casi 7,000 litros de agua embotellada.
RPO