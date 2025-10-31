¿Compras para ofrenda? Profeco monitorea más de 10 mil productos por Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del operativo especial “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha brindado 958 asesorías a personas consumidoras y monitoreado 10 mil 233 productos de temporada, a nivel nacional.

Desde el 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la Profeco ha intensificado acciones para proteger a los consumidores ante posibles abusos o irregularidades, particularmente en productos vinculados con esta temporada como veladoras, flores, pan de muerto, disfraces y artículos decorativos.

En estos primeros días del operativo, también se han colocado 6 mil 529 preciadores (carteles con precios visibles) y 855 decálogos informativos con los derechos básicos del consumidor, con el objetivo de promover prácticas comerciales justas.

El monitoreo y las visitas se realizan en coordinación con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) en el país. Hasta el momento, se han efectuado 714 visitas de vigilancia, 50 visitas de verificación y cinco servicios de calibración a instrumentos de medición, como básculas o sistemas de cobro.

La Profeco recomienda a los compradores pedir y conservar los comprobantes de compra, ya que estos permiten exigir garantías, solicitar devoluciones o presentar reclamaciones en caso de inconformidad con productos o servicios.

Para recibir asesoría o denunciar prácticas abusivas, la institución pone a disposición del público el Teléfono del Consumidor:

📞 55 5568 8722 o 800 468 8722

🟦 Redes sociales:

X (antes Twitter): @AtencionProfeco | @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

SHA