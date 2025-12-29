¿Compras en Shein, Temu o AliExpress? Prepárate para pagar hasta 50% más desde 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de enero de 2026, México aplicará nuevos aranceles de entre 5% y 50% a productos importados provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, como China, medida que podría tener un efecto directo en los precios de productos de uso diario.

Los aranceles buscan fortalecer la industria nacional y equilibrar la competencia frente a productos extranjeros, y abarcan artículos como ropa, productos de higiene, limpieza, calzado, herramientas, electrónicos, electrodomésticos, llantas, autopartes y más.

La disposición impactará principalmente a insumos provenientes de Asia y otras regiones fuera de los acuerdos comerciales firmados por México. Se espera que los productos afectados registren un incremento de precio, ya que los costos arancelarios suelen trasladarse al consumidor final.

Este ajuste fue anunciado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forma parte de una estrategia para incentivar el consumo de productos hechos en México.

🔹 Ejemplos de productos que tendrán arancel:

Camisetas y pantalones: hasta 35%

Calzado deportivo y sandalias: hasta 25%

Lavadoras y refrigeradores: entre 20% y 35%

Juguetes, herramientas y electrodomésticos: entre 10% y 30%

Llantas y refacciones automotrices: hasta 50%

Aunque todavía falta un año para su implementación, el sector empresarial ha manifestado preocupación por el posible impacto inflacionario, especialmente en productos que no se fabrican en México en suficiente cantidad o calidad.

SHA