¿Compras de diciembre? Profeco lanza operativo para protegerte de abusos comerciales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó su operativo “Fiestas decembrinas 2025” para proteger tus derechos como consumidor durante las compras de fin de año.

Este operativo se lleva a cabo del 16 al 31 de diciembre y se enfoca en verificar que se respeten las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), especialmente en lo relacionado con precios, promociones, información comercial clara y veraz, así como en la aplicación de garantías y seguridad de productos y servicios. Además, se trabajará para prevenir prácticas abusivas y discriminatorias por parte de los comercios.

¿Qué se vigila?

Profeco estará presente especialmente en:

Tiendas de autoservicio y departamentales

Jugueterías

Restaurantes y bares

Agencias de viajes

Mercados, florerías y más

En el primer día de actividades, se realizaron importantes avances, se colocó 641 preciadores (para que se vea el precio claro en los productos) y 198 decálogos de los derechos de los consumidores en establecimientos de diferentes sectores. Además, se brindaron 185 asesorías, se realizaron 24 visitas de verificación, 150 de vigilancia y se monitorearon más de mil productos en diferentes puntos del país.

¿Tienes dudas o problemas?

Profeco está para ayudarte. Si tienes alguna queja o necesitas orientación sobre productos o servicios, puedes llamar al Teléfono del Consumidor:

55 5568 8722

800 468 8722

También puedes seguirlos en sus redes sociales:

X : @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

