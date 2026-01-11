¿Compras boletos en línea? Estas estafas podrían vaciar tu cuenta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitió una serie de recomendaciones para evitar el robo de datos personales al comprar boletos de eventos en línea, ante el creciente número de fraudes cibernéticos relacionados con promociones falsas o enlaces fraudulentos.

A través de la campaña ¡Ponte en Guardia!, las autoridades alertaron sobre la suplantación de identidad de empresas reconocidas mediante sitios web falsos, que buscan obtener información bancaria o personal de las víctimas. Para evitar ser víctima de estos delitos, se recomienda lo siguiente:

Recomendaciones clave:

Verifica que el enlace de la promoción sea legítimo y que no te redirija a un sitio falso.

Mantén tu cuenta actualizada con contraseñas seguras y activa el doble factor de autenticación .

Utiliza tarjetas digitales temporales para compras en línea, reduciendo el riesgo ante el robo de datos.

No proporciones más información de la necesaria, especialmente datos bancarios.

En caso de identificar alguna irregularidad o haber sido víctima de fraude, se puede reportar de manera segura y confidencial al número 088, disponible para atención ciudadana.