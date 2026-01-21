Comparten nuevas fotos del Estadio Azteca, así avanza su remodelación [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Azteca, uno de los recintos deportivos más icónicos del mundo, avanza en su proceso de remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026, que lo convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres ediciones del torneo.

La transformación incluye desde la modernización tecnológica hasta la renovación de espacios clave, con el objetivo de cumplir los estándares de la FIFA y ofrecer una experiencia renovada tanto para jugadores como para aficionados.

Espacios interiores con sello mundialista

Entre las mejoras más destacadas se encuentran las nuevas cabinas de prensa y transmisión, ampliadas y equipadas con tecnología avanzada para elevar la calidad de la cobertura audiovisual.

También se avanza en la instalación de nuevas butacas en la grada superior —ya por encima del 50%—, mientras que la zona VIP de planta baja está casi lista, con acabados de alto nivel pensados para brindar mayor comodidad.

En cuanto a la experiencia visual, el estadio ahora cuenta con pantallas LED de alta resolución tanto en el interior como en el exterior, optimizando la visibilidad en todos los ángulos.

Uno de los cambios más funcionales es la reubicación de los vestidores, que ahora se encuentran debajo de los palcos de lujo y conectan directamente al campo a través de un nuevo túnel, lo que mejorará la logística de ingreso de los equipos.