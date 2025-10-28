Comercios no pueden rechazar billetes ni monedas emitidos desde 1993: Banxico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México (Banxico) recordó recientemente a través de sus redes sociales que los comercios no deben rechazar billetes ni monedas emitidos a partir de 1993, ya que estos aún conservan su valor legal a pesar de estar en proceso de retiro.

La institución explicó que todos los billetes y monedas que surgieron tras el cambio de unidad monetaria en 1993 —cuando se eliminaron tres ceros al peso— mantienen su poder liberatorio, es decir, deben ser aceptados como forma de pago en cualquier establecimiento del país.

Entre los billetes aún válidos se encuentran los de las familias B y C, que incluyen la leyenda “nuevos pesos”, así como los de las series D, D1 y F, entre los que destacan algunos conmemorativos y los primeros fabricados en polímero. Por ejemplo, el billete de 10 nuevos pesos con la imagen de Emiliano Zapata, o los de 20 pesos con los rostros de Benito Juárez y Andrés Quintana Roo. También continúa en circulación el billete de 1,000 pesos con la imagen de Miguel Hidalgo.