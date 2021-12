Comerciante se desespera por no vender y tira algodones de azúcar

Tamaulipas (MiMorelia.com).- A través de Facebook, una nutrióloga relató un suceso que la conmocionó el pasado 23 de diciembre, cuando un comerciante le ofreció un algodón de azúcar y ella rechazó la oferta al igual que otros automovilistas que esperaban en un semáforo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lo sorprendente es que luego de no vender ni un solo producto el hombre tiró la mercancía y comenzó a pisarla.

“Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones y después que me ofreció a mí y otras personas en el seven y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Y después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos…”.