Colores, hilos y orgullo: México rompe Récord Guinness con expo de bordados más grande del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México obtuvo oficialmente el Récord Guinness por la Exposición de Bordados y Tejidos Más Grande del Mundo, un logro que reconoce el talento colectivo de artesanas y artesanos de los 32 estados del país.
En total, se exhibieron 3 mil 809 piezas textiles, elaboradas por más de 200 creadoras y creadores. Para la certificación oficial, se contabilizaron 3 mil 106 bordados, suficientes para romper el récord internacional.
La muestra se compone de lienzos de 15 x 15 cm, trabajados con hilos de más de cuatro colores y técnicas tradicionales como pepenado, punto de cruz, telar de pedal, deshilado, entre otras. Cada pieza fue evaluada por especialistas para asegurar su autenticidad artesanal.
Esta hazaña no sólo celebra la destreza manual, sino que posiciona a México en el escenario internacional como una nación de profunda riqueza cultural. La exposición representa también un impulso para fortalecer la Marca País desde la tradición textil.
La exhibición está abierta al público en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México. Podrá visitarse hasta el 1° de febrero, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
La diversidad de los diseños —desde motivos florales hasta símbolos de cosmovisión indígena— ofrece un recorrido visual por las tradiciones vivas del país, mostrando que el arte textil es, también, memoria y resistencia.
SHA