Colores, hilos y orgullo: México rompe Récord Guinness con expo de bordados más grande del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México obtuvo oficialmente el Récord Guinness por la Exposición de Bordados y Tejidos Más Grande del Mundo, un logro que reconoce el talento colectivo de artesanas y artesanos de los 32 estados del país.

En total, se exhibieron 3 mil 809 piezas textiles, elaboradas por más de 200 creadoras y creadores. Para la certificación oficial, se contabilizaron 3 mil 106 bordados, suficientes para romper el récord internacional.

La muestra se compone de lienzos de 15 x 15 cm, trabajados con hilos de más de cuatro colores y técnicas tradicionales como pepenado, punto de cruz, telar de pedal, deshilado, entre otras. Cada pieza fue evaluada por especialistas para asegurar su autenticidad artesanal.

Un tapiz de identidad nacional

Esta hazaña no sólo celebra la destreza manual, sino que posiciona a México en el escenario internacional como una nación de profunda riqueza cultural. La exposición representa también un impulso para fortalecer la Marca País desde la tradición textil.