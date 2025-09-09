Cohetes en fiestas patrias: multas de hasta 56 mil pesos y 3 años de cárcel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la temporada de fiestas patrias, la compra y uso de cohetes suele ser una costumbre en miles de familias mexicanas; sin embargo, hacerlo podría derivar en sanciones legales que incluyen multas y hasta cárcel, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La normativa señala que las personas que compren, almacenen o detonen explosivos de forma indebida pueden recibir penas de tres meses a tres años de prisión, así como multas que oscilan entre 226 y 22 mil 628 pesos, según lo establecido en el artículo 86.
La ley también establece castigos más severos para quienes comercialicen de manera ilegal cohetes y explosivos. En el artículo 85, se contemplan de dos a 10 años de cárcel y multas de 2 mil 262 hasta 56 mil 570 pesos para quienes fabriquen, vendan o adquieran estos productos sin acreditar su procedencia legal.
Entre las conductas sancionadas se encuentran:
Compra y transportación de explosivos
Almacenamiento ilegal
Fabricación, reparación o transformación de cohetes y similares
Comercialización sin permisos oficiales
De acuerdo con las autoridades, estas medidas buscan reducir accidentes que cada año dejan decenas de lesionados por quemaduras y pérdida de extremidades, además de reforzar el control de explosivos en el país.
En este contexto, corporaciones de seguridad han hecho un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de cohetes durante las celebraciones patrias. Señalaron que, además del riesgo de sanciones legales, su manipulación pone en peligro tanto a los usuarios como a terceros.