Cohetes en fiestas patrias: multas de hasta 56 mil pesos y 3 años de cárcel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la temporada de fiestas patrias, la compra y uso de cohetes suele ser una costumbre en miles de familias mexicanas; sin embargo, hacerlo podría derivar en sanciones legales que incluyen multas y hasta cárcel, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La normativa señala que las personas que compren, almacenen o detonen explosivos de forma indebida pueden recibir penas de tres meses a tres años de prisión, así como multas que oscilan entre 226 y 22 mil 628 pesos, según lo establecido en el artículo 86.

La ley también establece castigos más severos para quienes comercialicen de manera ilegal cohetes y explosivos. En el artículo 85, se contemplan de dos a 10 años de cárcel y multas de 2 mil 262 hasta 56 mil 570 pesos para quienes fabriquen, vendan o adquieran estos productos sin acreditar su procedencia legal.