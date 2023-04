Cofepris suspende farmacias que venden medicamentos controlados para bajar de peso

Ciudad de México, 19 de abril de 2023.- La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió las actividades de un punto de venta irregular de medicamentos controlados para bajar de peso, donde se presume se expedían de manera desmesurada, en línea y a domicilio, entre otras irregularidades que representan un riesgo a la salud de las personas.

Durante el operativo sanitario, verificadores especializados de esta comisión federal acudieron al domicilio de una farmacia identificada como Farmazone, en Río Magdalena, número 326, colonia La Otra Banda, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

La acción fue ejecutada en atención a una denuncia ciudadana sobre la comercialización de Esbelcaps, Redotex, Terfamex, entre otros fármacos controlados para el tratamiento de la obesidad, sin contar con los permisos necesarios ni con licencia para operar como farmacia.

Cofepris detectó que el modus operandi de este establecimiento se basaba en la atención a clientes en internet, a través de la página electrónica “En Línea con tu Imagen”; ahí, los usuarios agendaban citas médicas virtuales en las que se les expedían documentos equivalentes a órdenes de compra para adquirir los medicamentos controlados.

Dichos documentos ostentaban en sus rótulos el nombre de un centro de atención telefónica llamado “Das Servicios en Salud”, cuyo domicilio, de acuerdo con su página en línea, es la misma que la de Farmazone, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Toda la operación se realizaba desde las oficinas de otro centro de atención telefónico llamado “Medagsa Farmacia”, pero con el mismo domicilio que Farmazone y “Das Servicios en Salud”.

Sin embargo, no existe registro formal de ninguno de los dos, a pesar de que dicen estar ubicadas en el mismo domicilio que Medagsa, por lo que no cuentan con número de licencia y no tienen autorización para comercializar medicamentos.

Durante la visita de inspección, los verificadores sanitarios encontraron cajas del medicamento controlado empaquetado, con guías para su envío a través del servicio de mensajería, lo cual no está permitido por Ley General de Salud.