Cofepris emite alerta sanitaria por lotes de fórmula infantil Nestlé

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre el retiro voluntario del mercado que realiza la empresa Nestlé México de los productos NAN®️ Alfamino®️ y Alfamino®️, ambos en presentación de 400 gramos.

Esta medida precautoria se lleva a cabo debido a la probable contaminación con una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus en uno de los ingredientes utilizados en los lotes implicados, lo que podría representar un riesgo para la salud, especialmente en lactantes.

Los productos involucrados corresponden exclusivamente a los siguientes números de lote y fechas de caducidad:

•⁠ ⁠NAN®️ Alfamino®️

•⁠ ⁠Lote 52030017Y2, caducidad 22/07/2027

•⁠ ⁠Lote 52040017Y1, caducidad 23/07/2027

•⁠ ⁠Alfamino®️

•⁠ ⁠Lote 51060017Y2, caducidad 30/04/2027

•⁠ ⁠Lote 51070017Y1, caducidad 30/04/2027.

Ante esta situación, Cofepris recomienda a la población no adquirir ni consumir los productos y lotes antes mencionados. En caso de haberlos adquirido, suspender de inmediato su uso y consultar a un profesional de la salud. Contactar a la empresa Nestlé México para recibir orientación y seguimiento a través de su sitio oficial de atención al consumidor.