Cofepris alerta por medicamento Entresto falsificado; advierte riesgo grave a pacientes cardíacos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras confirmar la falsificación del medicamento Entresto (sacubitrilo/valsartán), utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta se deriva de un análisis técnico-documental realizado con información proporcionada por Novartis Farmacéutica S.A. de C.V., titular del registro sanitario del producto.
Cofepris informó que el producto identificado como falsificado presenta las siguientes características:
Nombre comercial: Entresto
Principio activo: Sacubitrilo / Valsartán
Número de lote: THP65
Fecha de caducidad: FEB 26
Presentación: Caja con 60 comprimidos de 100 mg
Novartis confirmó que el lote THP65 no corresponde a ningún lote fabricado por la empresa, por lo que se trata de un producto sin garantía de calidad, seguridad ni eficacia.
Uno de los aspectos más preocupantes de la alerta es que el medicamento falsificado fue detectado a la venta a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales no reguladas, según lo informado por la farmacéutica a Cofepris.
La autoridad advirtió que la comercialización de medicamentos mediante:
Plataformas de comercio electrónico
Sitios web no autorizados
Aplicaciones móviles
Vía pública, mercados o tianguis
representa un riesgo grave para la salud, debido a que se desconocen las condiciones reales de fabricación, almacenamiento y transporte.
Entresto es un tratamiento clave para pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que ayuda al corazón a bombear sangre de manera más eficiente y reduce el riesgo de hospitalización y muerte cardiovascular.
El consumo de un medicamento falsificado puede provocar:
Falta total o parcial del principio activo
Dosis incorrectas
Presencia de sustancias contaminantes
Ineficacia del tratamiento
Descompensación cardíaca
Eventos graves o incluso fatales
Ante esta situación, Cofepris emitió una serie de recomendaciones a la población:
Lo que no se debe hacer:
No adquirir Entresto con el lote THP65, con cualquier fecha de caducidad.
No comprar medicamentos en la vía pública o establecimientos informales.
Evitar adquirir medicamentos en plataformas digitales o apps que ofrezcan precios inusualmente bajos, estén en otro idioma o no cuenten con registro sanitario.
Qué hacer si se identifica el producto:
Realizar una denuncia sanitaria ante Cofepris.
Suspender de inmediato su uso y acudir con un profesional de la salud.
Reportar reacciones adversas en VigiRam o al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
Cofepris exhortó a farmacias y distribuidores a:
Abstenerse de adquirir Entresto con las características del lote falsificado.
Denunciar cualquier indicio de comercialización.
Comprar medicamentos únicamente a distribuidores autorizados.
Verificar que los proveedores cuenten con licencia sanitaria y documentación legal.
