Cofepris alerta por medicamento Entresto falsificado; advierte riesgo grave a pacientes cardíacos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras confirmar la falsificación del medicamento Entresto (sacubitrilo/valsartán), utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta se deriva de un análisis técnico-documental realizado con información proporcionada por Novartis Farmacéutica S.A. de C.V., titular del registro sanitario del producto.

Cofepris informó que el producto identificado como falsificado presenta las siguientes características:

Nombre comercial: Entresto

Principio activo: Sacubitrilo / Valsartán

Número de lote: THP65

Fecha de caducidad: FEB 26

Presentación: Caja con 60 comprimidos de 100 mg

Novartis confirmó que el lote THP65 no corresponde a ningún lote fabricado por la empresa, por lo que se trata de un producto sin garantía de calidad, seguridad ni eficacia.

Uno de los aspectos más preocupantes de la alerta es que el medicamento falsificado fue detectado a la venta a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales no reguladas, según lo informado por la farmacéutica a Cofepris.

La autoridad advirtió que la comercialización de medicamentos mediante:

Plataformas de comercio electrónico

Sitios web no autorizados

Aplicaciones móviles

Vía pública, mercados o tianguis

representa un riesgo grave para la salud, debido a que se desconocen las condiciones reales de fabricación, almacenamiento y transporte.