Coca Cola se compromete a reducir un 30% calorías en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Industria Mexicana de Coca-Cola anunció que reducirá en un 30 por ciento el contenido calórico de sus bebidas, como parte de una estrategia ante el posible aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde Roberto Campa Cifrián, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, explicó que el compromiso es que, en el plazo de un año, el 70 por ciento del volumen de producción en el país cumpla con esta reducción calórica. El plan contempla iniciar con las presentaciones más grandes.

Esta medida surge en respuesta a la propuesta del Gobierno Federal de incrementar el IEPS a 3.08 pesos por litro para bebidas con alto contenido de azúcar. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las empresas del sector han presentado propuestas para modificar sus fórmulas y ofrecer opciones “menos dañinas” a la salud.

De concretarse, este cambio podría modificar significativamente el portafolio de bebidas disponibles en Michoacán, donde el consumo per cápita de refrescos es de los más altos a nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Hasta el momento, Coca-Cola no ha especificado qué ingredientes se modificarán o si se utilizarán nuevos edulcorantes en sus fórmulas. Tampoco se han detallado posibles impactos en el precio final al consumidor.

rmr