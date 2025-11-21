Cobran hasta 13 mil pesos por habitación en Tulum; Profeco inicia operativos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras múltiples denuncias de turistas y habitantes de Tulum, Quintana Roo, por incrementos excesivos en los precios de productos básicos y servicios turísticos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó un operativo especial de verificación y monitoreo en establecimientos clave del municipio.

En coordinación con la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo, la Profeco visitó 29 establecimientos, entre ellos tiendas, farmacias, hoteles y restaurantes, además de realizar un levantamiento en el área del Parque Jaguar, donde se inspeccionaron 22 negocios turísticos adicionales.

De acuerdo con el monitoreo del programa Quién es Quién en los Precios (QQP), se detectó que el precio promedio de una habitación sencilla en Tulum es de $3,577.50 pesos, aunque algunas alcanzan hasta $10,569.00, como fue el caso del “Hotel Mi Amor”. Para habitaciones dobles, el promedio sube a $4,771.94 pesos, con máximos de $13,860.00, siendo el “Hotel Diamante K” el más caro en su categoría.

En contraste, los hoteles del centro de Tulum ofrecen habitaciones sencillas entre $600 y $1,200 pesos, y dobles de $700 a $1,400 pesos, lo que demuestra una diferencia de hasta 10 veces en el costo.

Los hoteles Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum fueron sancionados con sellos de suspensión por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), como no exhibir precios, carecer de términos y condiciones, inducir al pago de propina o no entregar comprobantes por servicios prestados.